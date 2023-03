Se stai cercando una soundbar sotto i 100€ che possa migliorare l’esperienza audio della tua TV e dei tuoi dispositivi Bluetooth, la TCL S522W potrebbe essere la soluzione che fa per te. Si tratta di una soundbar da 200W con Dolby Audio, 2.1 canali e 3 modalità audio che si adattano ai diversi contenuti: film, musica e notizie. Inoltre, ha una connessione HDMI ARC che permette di controllare la soundbar con il telecomando della TV e una porta USB per riprodurre file musicali da una chiavetta. E costa solo 79€ su Amazon.

TCL S522W è una soundbar dal design elegante e compatto, che si integra facilmente con qualsiasi arredamento. Ha una lunghezza di 80 cm e un’altezza di 6 cm, quindi non copre lo schermo della TV né ostacola il sensore del telecomando. La soundbar ha anche un subwoofer wireless da 5.25 pollici che offre bassi profondi e potenti senza ingombrare lo spazio.

La qualità del suono di TCL S522W è sorprendente per la sua fascia di prezzo. Grazie alla tecnologia Dolby Audio, la soundbar offre un suono chiaro e avvolgente che ti fa immergere nei tuoi film e serie preferiti. Puoi scegliere tra tre modalità audio in base al tipo di contenuto: Movie Mode per enfatizzare gli effetti sonori e i dialoghi; Music Mode per goderti la tua musica con un suono bilanciato; News Mode per rendere più intelligibili le voci.

TCL S522W è anche una soundbar Bluetooth che ti permette di collegare facilmente i tuoi dispositivi come smartphone, tablet o laptop e ascoltare la tua musica in streaming o i tuoi podcast preferiti. La connessione Bluetooth è stabile e veloce, senza interruzioni o ritardi.

La connessione HDMI ARC è un altro punto di forza di TCL S522W, anche perché non è facile trovare questa feature in prodotto entry level. Questa funzione ti permette di collegare la soundbar alla TV con un solo cavo HDMI e controllare il volume e l’accensione/spegnimento della soundbar con il telecomando della TV. In questo modo puoi semplificare il tuo sistema audio senza bisogno di altri cavi o telecomandi.

Infine, TCL S522W ha anche una porta USB che ti consente di riprodurre file musicali da una chiavetta o da un hard disk esterno. Puoi scegliere le tracce da ascoltare tramite il telecomando della soundbar o tramite quello della TV se usi la connessione HDMI ARC.

TCL S522W è una soundbar per TV e Bluetooth che offre un’ottima qualità del suono a un prezzo accessibile: solo 79,99€ con disponibilità immediata grazie allo sconto secco del 20% su Amazon. E se ti iscrivi a Prime, la consegna è rapida e gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.