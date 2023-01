Soundbar Sony HT-S350 2.1 con Sub da 320W ad un prezzo BOMBA su Amazon

Se vivi in un piccolo appartamento, questa soundbar ha una potenza più che sufficiente (320 W) per garantire una qualità audio senza precedenti. E’ un ottima soundbar entry-level per chiunque voglia migliorare l’audio della propria TV. Acquistala ora su Amazon a soli 199,00€ invece di 260,00€.

La soundbar è abbastanza piccola e facile da posizionare, il subwoofer è enorme con un driver da 160 mm. Una volta che hai portato la soundbar e il sub nel punto in cui desideri che siano, tutto ciò che devi fare è collegare la soundbar e il sub a una presa. Con un’altezza di 64 mm, la soundbar si adatta perfettamente alla maggior parte dei televisori e può anche essere montata a parete, se necessario.

Successivamente, collega la soundbar alla TV tramite il cavo ottico incluso o un cavo HDMI ed il gioco è fatto. Quando accendi la soundbar, si connetterà automaticamente al sub wireless, il che è super conveniente. L’utilizzo dell’HT-S350 è abbastanza semplice grazie al telecomando incluso. Cerca di non perderlo però perché mentre puoi passare da un ingresso all’altro tra TV e Bluetooth grazie ai pulsanti sensibili al tocco sulla parte superiore della soundbar, non c’è modo di cambiare le modalità EQ senza il telecomando.

Parlando di modalità EQ, puoi passare da una all’altra in base a ciò che stai guardando o ascoltando. Al centro del telecomando ci sono i controlli del volume e le modalità di ascolto sopra il volume sono molto più utili delle modalità in basso. Ad esempio, sono chiaramente etichettati in base al tipo di media che stai ascoltando. Le modalità disponibili sono cinema, musica, suono automatico, voce e notte. La modalità notturna è particolarmente utile quando si guardano i film di notte. Quindi, se stai guardando un film d’azione, non dovrai alzare il volume per ascoltare le parole del protagonista. Invece, la modalità notturna li bilancia in modo da non svegliare accidentalmente i vicini.

Sotto i controlli del volume troverai alcune altre opzioni come i controlli del volume del subwoofer e un pulsante mute, ma poi ci sono anche alcuni controlli più vaghi come audio, notizie, giochi, sport e standard. Lungo la parte superiore dell’altoparlante sono presenti i controlli touch per cambiare gli ingressi e controllare il volume. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.