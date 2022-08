Audio da sala cinematografica (con i dovuti limiti), suono avvolgente, dialoghi chiari e effetti sonori coinvolgenti. Per raggiungere un risultato del genere bisogna aggiungere al proprio “arsenale” da salotto una soundbar, come la Philips TAB8505 con subwoofer integrato scontata del 53% e che quindi puoi acquistare a soli 197,99 euro.

Le offerte però non finiscono qui, perché Amazon ha deciso di rendere davvero spettacolare il passaggio da agosto a settembre a suon di promozioni pazzesche. Di seguito la Top 5 che abbiamo realizzato per te.

Philips TAB95905 – Soundbar + Subwoofer

Questa soundbar aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti. 2.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo. La soundbar vanta uno speciale design inclinato e un profilo basso. Avrai diverse opzioni per il suo posizionamento grazie alle staffe per il montaggio a parete incluse. Il potente subwoofer ha un design compatto che lo rende quasi invisibile.

Sony HT-G700 con Subwoofer wireless

HT-G700 è una soundbar Dolby Atmos/DTS:X a 3.1 canali che, oltre a garantire un potente audio surround, offre dialoghi nitidissimi per farti immergere completamente nei tuoi film e programmi TV preferiti.

Samsung HW-B530/ZF con Subwoofer

Fatti trasportare nel cuore dell’azione: con il 3D Cinematic Surround Sound sentirai il rombo di un jet o il sottofondo della pioggia che cade dall’alto. Il sound surround 3D della Soundbar Samsung offre un livello di realismo mozzafiato, per un’esperienza da cinema. Il suono direzionale della Soundbar con subwoofer offre un sound equilibrato da un’estremità all’altra e completa magnificamente la tua esperienza di home entertainment. La modalità Bass Boost può trasformare qualsiasi scena in un film di successo o aggiungere profondità alla tua playlist. Attivala per un audio ancora più coinvolgente.

Bang & Olufsen Beosound Stage

Con il suono ricco e completo di Beosound Stage potrai dire addio al piatto e metallico audio del tuo televisore. Questa soundbar è dotata di una tecnologia all’avanguardia con sistema audio a tre canali e canale centrale altamente performante per una riproduzione vocale ottimizzata e Dolby Atmos. Ascolta la tua musica in uno spazio tridimensionale intorno a te e scopri un suono veramente corposo per la tua TV.

Philips TAB8805/10 – Soundbar con Subwoofer wireless

Goditi al meglio la serata cinema con questa potente soundbar con subwoofer wireless. L’audio 3D coinvolgente di Dolby Atmos ti fa sentire al centro della scena. Grazie alla compatibilità DTS Play-Fi, puoi creare facilmente un sistema dall’autentico suono surround. L’inconfondibile design geometrico ha un profilo basso, che rende questa soundbar facile da posizionare sotto o accanto al TV. Le staffe da parete in dotazione ti consentono di scegliere tra le opzioni disponibili, mentre il potente subwoofer wireless non ha bisogno di supporti.