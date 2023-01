Soundbar LG da 520 W a 5.1.2 Canali Meridian compatibile con AirPlay, 300 euro di sconto su Amazon

LG SP9YA è una soundbar che puoi aggiornare con i satelliti, venduti separatamente. È la generazione dopo il modello SN9YG e include più funzionalità, tra cui Apple AirPlay, più preimpostazioni EQ e il processore AI TV LG 2021. Come altre soundbar della gamma SP, viene fornito con la tecnologia Meridian integrata. Acquistalo ora su Amazon a soli 689,00€ invece di 999,00€.

A seconda delle tue abitudini di ascolto, potresti preferire Sonos Arc o LG SP9YA. L’LG è dotato di un subwoofer dedicato che riproduce un basso più esteso. Inoltre, viene fornito con preimpostazioni EQ per la personalizzazione del suono. Tuttavia, Sonos ha migliori prestazioni di soundstage, surround e Atmos. Inoltre, può essere aggiornato come Sonos Arc con altoparlanti Sub + One SL.

L’LG SP9YA è una soundbar con bluetooth 5.1.2 che offre prestazioni migliori rispetto all’LG SP8YA 3.1.2. L’SP9YA è costruito meglio, con una migliore performance sul palcoscenico. Inoltre, grazie ai suoi altoparlanti a diffusione laterale, non è necessario eseguire il downmix dei contenuti surround in stereo per riprodurli.

E’ la versione aggiornata dell’LG SN9YG e ha prestazioni complessive migliori. L’SP9YA ha una migliore performance ed è più potente. Inoltre è dotato di più funzioni, tra cui più preimpostazioni EQ e un processore AI TV LG pubblicizzato per creare un suono più coinvolgente con i televisori LG compatibili. Supporta anche Apple AirPlay. Detto questo, alcuni utenti potrebbero preferire il supporto dell’assistente vocale integrato del SN9YG, mentre il SP9YA richiede un dispositivo di terze parti per utilizzare l’assistente vocale.

A seconda delle tue abitudini di ascolto, potresti preferire il 3.1.2 Samsung HW-Q800A o il 5.1.2 LG SP9YA. L’LG è dotato di una funzione di correzione del rumore nelle stanze e di più opzioni di riproduzione wireless. Utilizza anche altoparlanti a diffusione laterale per creare una localizzazione fantasma per i suoi canali surround, mentre il Samsung deve eseguire il downmix dei contenuti surround in stereo. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

