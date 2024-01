Soundbar 2-in-1 SCONTATISSIMA AL 40%: il cinema a casa tua a PREZZO RIDICOLO

È ora di trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica grazie a questa Soundbar TV 2-in-1! Oggi la trovi in mega offerta su Amazon a soli 59 euro con un maxi sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Soundbar TV 2-in-1: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Soundbar TV 2-in-1 in mega offerta su Amazon offre un audio potente e impeccabile in ogni ambiente domestico grazie alle sue specifiche tecniche elevate.

Grazie al suo design staccabile, è facilissima da separare e abbinare. In base alle proprie esigenze può diventare un altoparlante lungo, con una qualità del suono più concentrata, o separato per ottenere un suono più immersivo e coinvolgente.

Sfruttando la tecnologia Bluetooth 5.0 e il sistema di canale 2.0, il dispositivo offre uno stereo surround ad alta fedeltà. I quattro potenti altoparlanti interni garantiscono congiuntamente una combinazione di suono surround completo: in questo potra godere tutti i tuoi film, canzoni, programmi TV o giochi in modo eccezionale ed immersivo.

L’altoparlante supporta hdmi, ottici, RCA e cavo da 3,5 mm. Sarà facilissimo anche riprodurre musica direttamente dal tuo telefono o tablet tramite l’accoppiamento Bluetooth super rapido. In più la tecnologia avanzata di DSP garantisce che il dispositivo sia perfettamente sincronizzato con il televisore, migliorando notevolmente la tua esperienza audiovisiva.

Nell’offerta sono compresi i due altoparlanti accoppiabili, un telecomando, degli adattatori di potenza, un cavo hdmi, un cavo in fibra ottica, un cavo Rca, un cavo spina da 3,5 mm e due basi. Per finire, il prodotto è munito di una garanzia di 18 mesi e un servizio post – vendita professionale.

Non fatevi scappare un’opportunità così conveniente! Oggi la Soundbar TV 2-in-1 è in mega offerta su Amazon a soli 59 euro con un maxi sconto del 40%. Trasforma il tuo salotto in un cinema con questo gioiellino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.