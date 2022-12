Impermeabile, robusto, resistente, audio pazzesco, effetti luminosi e autonomia fino a 30 ore. In sintesi così si potrebbe descrivere la cassa Bluetooth SRS-XG500 di Sony, un gioiellino da portare sempre in giro, ad una festa così come in spiaggia. Il prezzo di listino è abbastanza proibitivo (420 euro), ma grazie allo sconto del 32% lo paghi poco più di 280 euro.

E puoi anche optare per la rateizzazione Amazon: sono 5 da 56,81 euro al mese. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Sony: tutta la qualità del brand sprigionata dalla cassa Bluetooth SRS-XG500

Lo speaker SRS-XG500 è portatile e resistente. Inoltre, è impermeabile (certificazione IP66), antipolvere e dotato di una finitura idrorepellente. Garantisce 30 ore di autonomia, supporta la ricarica rapida (10 minuti per 3 ore di batteria) e ricarica dallo smartphone tramite USB, per continuare a suonare. Inoltre, lo speaker wireless di Sony possiede una comoda maniglia che ti permette di spostarlo facilmente ovunque.

La cassa Bluetooth di Sony è progettata per offrire bassi ottimizzati e un suono ricco e chiaro, qualunque cosa tu stia ascoltando, grazie all’unità altoparlante X-Balanced e al Tweeter che consentono maggiore efficienza e radiatori passivi. Inoltre, per aumentare i bassi, basta premere il pulsante MEGA BASS.

Altro elemento caratteristico del look è il set di luci personalizzabili che si adattano al tuo umore e alle più svariate occasioni. Con l’app Sony Music Center puoi selezionare la tua playlist preferita, ottimizzare l’audio attraverso le impostazioni e controllare la musica.

E se ti piace il karaoke o suonare la chitarra, tramite due ingressi, puoi collegare due microfoni oppure utilizzare il secondo ingresso per la chitarra ed usare lo speaker come amplificatore del karaoke.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.