Un po’ di musica in spiaggia, oppure mentre ci si gode un barbecue con amici e parenti. Sì è proprio quello che ci vuole per creare l’atmosfera giusta, e lo speaker Bluetooth SRS-XB13 di Sony potrebbe essere la soluzione migliore: compatto, affidabile, resistente all’acqua e… in sconto!

Oggi puoi acquistare l’altoparlante Sony SRS-XB13 a 39,99 euro grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino (60 euro). E l’offerta è valida su tutti i colori, ovvero Azzurro, Blu, Corallo, Lime, Nero e Taupe.

Musica per l’estate con lo speaker Bluetooth di Sony

L’altoparlante wireless di Sony è davvero un piccolo gioiellino, e una gioia per le orecchie. Il suono surround è potente e i bassi sono profondi grazie al processore di diffusione sonora con EXTRA BASS, allo speaker full-range e al passive radiator.

Dalla sua ha anche la resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP67), quindi non teme spiagge, piscine e luoghi simili. Il design è compatto, leggero e comodo da portare con sè. Lo speaker è munito di un gancio rimovibile e di una batteria che dura fino a 16 ore.

Con lo speaker di Sony puoi ascoltare tutto quello che vuoi, dalla musica da Apple Music e Spotify ai video su YouTube, dai contenuti audio su WhatsApp ai Podcast. Basta associare il tuo dispositivo all’altoparlante ed è tutto pronto (la modalità Google Fast Pair funziona solo su alcuni device Android compatibili).