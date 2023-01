Al CES 2023 di Las Vegas sono davvero tante le novità annunciate, alcune certamente più interessanti di altre. Di Apple non c’è traccia (non che sia una sorpresa…), eppure un modo per parlare del gigante di Cupertino c’è. Sì perché mentre tutti o quasi attendono il debutto della tanto chiacchierata Apple Car, Sony ha giocato d’anticipo e alla fiera tech di quest’anno ha svelato la sua prima auto elettrica.

Sony svela AFEELA: nel 2026 l’auto elettrica super accessoriata

Come si apprende dai colleghi da The Verge, Sony e Honda hanno unito le forze per la realizzazione di Afeela, un veicolo elettrico di cui è stato mostrato “solo” un prototipo in quel di Las Vegas. La vedremo in giro, e inizialmente solo negli Stati Uniti d’America, nel 2026.

C’è ancora molto da capire e scoprire, ma Yasuhide Mizuno – CEO di Sony Honda Mobility – ha dichiarato che quest’auto potrà contare su tutte l’esperienza di Sony nel campo dell’intelligenza artificiale, dell’intrattenimento e delle realtà aumentata e virtuale.

Afeela rappresenta la nostra idea di una relazione interattiva in cui le persone possono provare la sensazione di una mobilità interattiva e in cui la mobility può rilevare e comprendere le persone e la società utilizzando tecnologie AI.

Oltre 40 sensori, tra cui telecamere, radar, ultrasuoni e lidar, saranno incorporati nel veicolo in modo da migliorare il rilevamento di ostacoli e, di conseguenza, la guida autonoma.

Il nuovo veicolo elettrico si posizionerà nella fetta di mercato ora occupata da case automobilistiche premium, come Mercedes-Benz, BMW, Volvo e Audi. Non mancheranno servizi d’abbonamento, quindi chi acquisterà la Afeela dovrà probabilmente pagare una o più tariffe mensili per poter accedere a determinate funzionalità.

L’idea di Sony appare abbastanza chiara: il suo veicolo elettrico punta a diventare una piattaforma fondamentale per il futuro dei suoi prodotti tecnologici e di intrattenimento. Si dovrà poi capire come Afeela “comunicherà” con i dispositivi smart che siamo abituati ad utilizzare ogni giorno, principalmente gli smartphone. La Apple Car – quando e se sarà presentata – si inserirà alla perfezione nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, non ci sono dubbi, ma si potrà dire lo stesso di Afeela?