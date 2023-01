Possiamo dire che, almeno esteticamente, sono tra gli auricolari wireless più “strani” in circolazione. E forse proprio per questo sono così accattivanti i LinkBuds di Sony, oggi acquistabili su Amazon al prezzo scontato di 113€ anziché 179,99 euro. Davvero notevole lo sconto del 37%, di cui – fossi in te – approfitterei senza pensarci due volte.

Sony LinkBuds, ovvero design e qualità

Parlare unicamente dell’insolito design sarebbe riduttivo, ma una cosa bisogna dirla: gli auricolari wireless LinkBuds garantiscono una pazzesca trasparenza ambientale proprio grazie al nuovo driver ad anello sviluppato da Sony.

L’audio in chiamata è perfetto, e puoi ascoltare musica – con compressione in tempo reale tramite upscaling DSEE – mentre ti alleni o cammini. Insomma, puoi restare sempre connesso al mondo che ti circonda. E poi sono davvero comodi: sono ultra-compatti e leggeri (4 grammi).

Con i LinkBuds sei sempre connesso. Indossali sempre, sentendo distintamente i suoni intorno a te senza alcun fastidio all’orecchio. Rimani in contatto senza dover interrompere la tua colonna sonora. I LinkBuds collegano la tua vita quotidiana all’intrattenimento che ami, ovunque e comunque.

I LinkBuds di Sony sono a prova di schizzi e sudore (certificazione IPX4), hanno un’autonomia che dura fino a 17.5 ore, sono compatibili con iOS e Android e – concludiamo – possono essere controllati sia con i comandi touch che con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa.

