Sony Bravia 50" Smart TV 4K LED con TUTTO: sconto 376€

Progettata per lo streaming, la Smart TV Sony Bravia KD-50X80K oggi costa ancora meno. Grazie allo sconto del 38%, la paghi solo 623€ invece di 999€ . Parliamo di uno sconto immediato di ben 376€ sul prezzo di listino per una tv che ha tutto: Google TV OS, pannello LED, 4K UHD, HDR e molto altro.

Scopri immagini 4K ricche di texture e dettagli realistici, grazie al processore 4K HDR X1 che converte le immagini 2K o HD alla risoluzione 4K grazie all’upscaling di elevatissima qualità. Il tutto con oltre un miliardo di colori grazie a TRILUMINOS PRO: e il contrasto sarà talmente buono che tutto ciò che guardi sembra uscire fuori dallo schermo.

E questo è niente. Questa TV 4K è dotata di tecnologie come il settaggio automatico della modalità d’immagine per avere le impostazioni migliori possibili in ogni momento; e con la tecnologia Motionflow avrai sempre scene d’azione senza sfocature né cubettoni.

Per quanto concerne l’audio, questa Sony Bravia include l’X-Balanced Speaker dalla forma esclusiva progettato per raggiungere una qualità audio elevata senza rinunciare all sottigliezza del pannello. In più, il supporto al surround Dolby Atmos crea un suono chiaro e di alta qualità per un’esperienza più coinvolgente. Esperienza resa ancora più immersiva grazie alla cornice slim ultra-sottile che permette di concentrarsi solo sull’immagine.

Infine, con il comando vocale integrato in Google TV puoi impostare e controllare la TV con la voce. Chiedi a Google un titolo, cerca per genere o ricevi consigli personalizzati dicendo semplicemente “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”.

