SOLO 89€ per Tablet Android che ti REGALA tastiera e mouse NEL PREZZO!

Se fra i tuoi desideri c’è quello di possedere un tablet per poter guardare serie tv, navigare sul web, interagire sui social e gestire e-mail di lavoro e non solo, abbiamo la soluzione che fa per te. E no, ti fermiamo subito: non costa una fortuna, anzi! Il Tablet da 10 pollici SEBBE con Android 13 oggi ti costa solo 89,99€ grazie al 3% di sconto attivo. Ma c’è di più…

Curioso vero? Eccoti accontentato: a questo prezzo bassissimo non riceverai solo il tablet, ma anche la tastiera e il mouse per poterlo utilizzare come un vero e proprio mini computer!

Alta connettività per un tablet incredibile con tastiera e mouse

Design Elegante e Schermo Sorprendente: Il suo schermo da 10 pollici offre una risoluzione nitida e colori vividi.

Il suo schermo da 10 pollici offre una risoluzione nitida e colori vividi. Sistema Operativo Android 13: Il tablet è alimentato dall’ultima versione del sistema operativo Android, il che significa che gli utenti beneficeranno delle ultime funzionalità, della sicurezza migliorata e di un’interfaccia utente intuitiva.

Potente Performance con 12GB di RAM: Questa elevata capacità assicura una gestione efficiente delle applicazioni, consentendo agli utenti di eseguire multitasking senza problemi, giocare a giochi graficamente intensi e gestire applicazioni pesanti con facilità.

Questa elevata capacità assicura una gestione efficiente delle applicazioni, consentendo agli utenti di eseguire multitasking senza problemi, giocare a giochi graficamente intensi e gestire applicazioni pesanti con facilità. Archiviazione Ampia e Espandibile: Con uno spazio di archiviazione interno considerevole, il SEBBE Tablet offre agli utenti la possibilità di conservare una vasta quantità di contenuti, tra cui app, foto, video e documenti.

Con uno spazio di archiviazione interno considerevole, il SEBBE Tablet offre agli utenti la possibilità di conservare una vasta quantità di contenuti, tra cui app, foto, video e documenti. Fotocamera Avanzata: Il tablet è dotato di una fotocamera di alta qualità che cattura immagini nitide e dettagliate.

Il tablet è dotato di una fotocamera di alta qualità che cattura immagini nitide e dettagliate. Connettività Completa: Il SEBBE Tablet supporta una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e porte USB.

Corri su Amazon e fai tuoi il SEBBE Tablet da 10 pollici con Android 13 per soli 89,99€: avrai in regalo anche la tastiera e il mouse per usarlo come un piccolo PC.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.