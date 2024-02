SOLO 27€ per lo spazzolino elettrico ORAL-B: il più usato dai dentisti!

Reggiti forte, perché questo prezzo raramente l’hai visto per uno spazzolino elettrico a marchio Oral-B: solo 27,92€ per Oral-B Vitality Pro, con 3 modalità di spazzolamento e una batteria di lunga durata. Grazie allo sconto del 20% avrai un prodotto top di gamma al minimo storico che possiede anche una certificazione di sostenibilità ambientale! Scopri di più!

La marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo

Lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Vitality Pro offre una pulizia superiore clinicamente testata rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Lo spazzolino è dotato di 3 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Super Delicata plus per un’esperienza incredibilmente delicata. Il timer sul manico aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti. Con questo spazzolino elettrico potrai rimuovere efficacemente la placca fino al 100% in più rispetto agli altri spazzolini in circolazione!

Il timer sul manico, con un segnale ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento, ti aiuta a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dai dentisti. Questo spazzolino elettrico non è solo fondamentale per prendersi cura al meglio della propria igiene orale, ma è anche un’idea regalo fantastica che ti farà spendere poco e fare una bellissima figura. La testina di Oral-B passa dal verde al giallo per indicare quando è il momento di cambiarla, per mantenere una pulizia efficace al 100% Contenuto della confezione: 1 manico con timer di 2 minuti

1 caricatore

1 testina di ricambio Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Vitality Pro, 3 Modalità di Spazzolamento, Batteria a Lunga Durata, 1 Testina e 1 Spazzolino, Nero, Idea Regalo 27.92 € 34.99€ 20% Vedi l'offerta Non pensarci ancora: vola su Amazon e spendi solamente 27,92€ grazie al 20% di sconto per lo spazzolino elettrico Oral-B!

