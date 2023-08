SOLO 15€ per il dispositivo anti-abbandono OBBLIGATORIO da tenere in auto!

Il dispositivo antiabbandono Qshino by Unipolsai, essenziale per la sicurezza dei tuoi bambini, è ora in offerta su Amazon a soli 15,99€, con uno sconto straordinario del 36%! Una proposta da non perdere.

La Sicurezza Prima di Tutto

La sicurezza dei bambini in auto è una priorità assoluta. Ogni anno, purtroppo, si sentono storie tragiche di bambini lasciati accidentalmente in auto, con conseguenze spesso fatali a causa delle alte temperature. Questi incidenti possono accadere a chiunque, anche ai genitori più attenti. Ecco perché è fondamentale avere un dispositivo affidabile come Qshino by Unipolsai.

Obbligatorietà per Legge: Dal 2019, in Italia, l’uso di dispositivi antiabbandono per i bambini in auto è diventato obbligatorio per legge. Questo sottolinea l’importanza e l’urgenza di dotarsi di un sistema che prevenga tali incidenti. Non solo stai proteggendo il tuo bambino, ma stai anche rispettando la legge.

Caratteristiche Tecniche Principali:

Dispositivo Universale : Perfettamente compatibile con tutti i modelli di seggiolino auto, assicurando una versatilità senza pari.

: Perfettamente compatibile con tutti i modelli di seggiolino auto, assicurando una versatilità senza pari. Conformità : Totalmente in linea con le prescrizioni tecniche del decreto 2 Ottobre 2019, n. 122.

: Totalmente in linea con le prescrizioni tecniche del decreto 2 Ottobre 2019, n. 122. Interazione Minima : Una volta registrato e associato allo smartphone, Qshino è pronto per proteggere il tuo bambino senza ulteriori complicazioni.

: Una volta registrato e associato allo smartphone, Qshino è pronto per proteggere il tuo bambino senza ulteriori complicazioni. Facilità d’Uso : Grazie alla Qshino App, il dispositivo è immediatamente operativo, offrendo un’esperienza utente intuitiva.

: Grazie alla Qshino App, il dispositivo è immediatamente operativo, offrendo un’esperienza utente intuitiva. Gestione Multipla : La possibilità di gestire fino a 3 dispositivi Qshino con un’unica utenza principale ti permette di avere tutto sotto controllo.

: La possibilità di gestire fino a 3 dispositivi Qshino con un’unica utenza principale ti permette di avere tutto sotto controllo. Utenti Delegati : La funzione di associare fino a 5 utenti delegati, come nonni o babysitter, garantisce che tutti siano informati in caso di emergenza.

: La funzione di associare fino a 5 utenti delegati, come nonni o babysitter, garantisce che tutti siano informati in caso di emergenza. Batteria Pre-installata : La batteria CR2450 inclusa è facilmente sostituibile, garantendo una lunga durata.

: La batteria CR2450 inclusa è facilmente sostituibile, garantendo una lunga durata. Rivestimento: Il tessuto resistente all’acqua, rimovibile e lavabile, assicura che il dispositivo rimanga pulito e funzionante.

La sicurezza dei tuoi cari non ha prezzo. Con Qshino by Unipolsai, hai la certezza di offrire al tuo bambino la protezione che merita. Questa offerta su Amazon rappresenta un’opportunità unica per garantire la sicurezza e la tranquillità in ogni viaggio.

Non aspettare! Assicurati questa pace della mente e rispetta le normative vigenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.