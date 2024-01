SOLO 11€ per la PENNETTA USB Kingston più ambita di sempre: scoprila su Amazon!

Inutile girarci intorno: serve sempre! Che cosa? Ma ovviamente una PenDrive, ancor meglio se di una marca prestigiosa come Kingston e con una grandezza di ben 128GB. Ancora meglio se il prezzo è di quelli che ti lasciano a bocca aperta: solo 11,31€ grazie allo sconto del 29% attivo su Amazon. Insomma, ti abbiamo convinto?

Questa pennetta usb è la soluzione a tutti i tuoi problemi: ha un design accattivante grazie alla presenza del cappuccio removibile, che oltre ad incrementarne l’estetica protegge il connettore USB dal deterioramento e dalla sporcizia. E’ presente anche un comodissimo anello di aggancio per poter appendere la tua pennetta usb Kingston ovunque vorrai, portandola dietro come un portachiavi.

Altissima compatibilità con Windows, macOS, Linux e Chrome

Le pennette USB sono sempre utili: puoi caricarci sopra foto, video, documenti, video e tutti i file digitali più preziosi che possiedi da portare sempre con te. La pennetta poi consente di realizzare trasferimenti rapidi di documenti, file audio e video, offre una soluzione di archiviazione conveniente e altro ancora. È disponibile in diversi colori corrispondenti a capacità fino a 256 GB¹. Il suo design pratico lo rende una soluzione ideale per gli spostamenti, sia al lavoro, a casa che a scuola.

Questa soluzione di storage leggera e conforme allo standard USB 3.2 Gen 1 garantisce trasferimenti di file rapidi. Se non ti piace il suo colore rosso fiammante, nessuna paura: puoi averla anche in blu e in tanti altri colori diversi! Scegli la potenza e la qualità del marchio Kingston per una chiavetta usb da 128GB che ti solleverà da moltissimi pensieri.

Insomma, ci stai ancora pensando? Per soli 11,31€, la chiavetta usb da 128GB Kingston è una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire! Approfitta dello sconto del 29% e portala a casa con te… oppure regalala a chi può servire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.