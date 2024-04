Mouse Logitech elegante e affidabile in OFFERTA su Amazon

Logitech è un’azienda leader nell’ambito della produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 17% il suo mouse, l’M650, che viene venduto al costo totale e finale di 45€.

Il mouse Logitech M650 offre una precisione e un comfort eccezionali per migliorare l’esperienza di utilizzo. Dotato di scorrimento intelligente, il M650 offre una precisione riga per riga per documenti e uno scorrimento iperveloce per pagine web lunghe, con la possibilità di cambiare modalità con un solo tocco della SmartWheel.

Il comfort è una priorità con il M650, grazie alla sua forma ergonomicamente progettata, all’area morbida per il pollice e agli inserti laterali in gomma, che assicurano molte ore di utilizzo senza affaticamento. Disponibile in diverse dimensioni e con design per mano sinistra o destra, si adatta alle preferenze individuali degli utenti.

La flessibilità di connessione è un altro punto di forza del M650. Con una tecnologia avanzata di riduzione del rumore del clic del 90%, chiamata Logitech SilentTouch, il M650 consente una maggiore concentrazione durante l’utilizzo, sia che si lavori in ufficio o da casa.

I tasti laterali personalizzabili permettono agli utenti di adattare il mouse alle proprie esigenze, con la possibilità di personalizzare i pulsanti con Logitech Options+, disponibile per Windows e macOS, per accesso rapido alle funzioni preferite come indietro/avanti o copia/incolla. Infine, con una durata della batteria eccezionale di 24 mesi viene garantita una lunga durata con una singola batteria.

