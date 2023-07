SOLO 11 EURO per il Mouse wireless HP super preciso ed affidabile

Amazon ha appena lanciato una super offerta su un mouse senza fili affidabile e iper preciso! Parliamo del Mouse Wireless HP, oggi disponibile a soli 11,79€, con uno sconto del 49%.

Questo fantastico dispositivo ti offre la libertà di muoverti senza fili, garantendo al contempo un controllo preciso e reattivo. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse Wireless HP: massima efficienza e predicisione

Il Mouse Wireless HP è il compagno perfetto per il tuo computer, sia che tu sia un professionista impegnato o un appassionato di gaming. Con il suo design ergonomico e confortevole, ti permette di utilizzare il mouse per lunghe sessioni senza affaticamento. Non lasciarti ingannare dal prezzo conveniente, perché questo mouse offre prestazioni di qualità HP.

Grazie alla tecnologia wireless, puoi dire addio ai fastidiosi cavi che ingombrano la tua scrivania. Il mouse si connette al tuo computer tramite un ricevitore USB compatibile, offrendo una connessione stabile e priva di ritardi. La portata wireless di 10 metri ti permette di utilizzare il mouse anche a distanza dal computer.

La sensibilità regolabile del mouse ti consente di adattarlo alle tue preferenze personali. Puoi selezionare la velocità di tracciamento che meglio si adatta alle tue esigenze, che tu stia lavorando su un progetto dettagliato o impegnato in intense sessioni di gioco.

La tecnologia ottica avanzata garantisce una precisione eccezionale nella lettura dei movimenti, consentendoti di navigare tra le pagine web, spostarti tra i documenti e puntare con precisione sullo schermo. Il mouse è dotato di 3 pulsanti, tra cui un comodo tasto centrale per lo scorrimento delle pagine.

La durata della batteria è un aspetto importante per un mouse wireless e il Mouse Wireless HP non delude. Con una singola batteria AA, il mouse può funzionare fino a 12 mesi, permettendoti di utilizzarlo senza interruzioni per lungo tempo prima di doverla sostituire.

Insomma, il Mouse Wireless HP ti offre tutto ciò di cui hai bisogno: precisione, comodità e convenienza. Oggi è disponibile su Amazon al prezzo di 11,79€ grazie ad un mega sconto del 49%. Cosa aspetti? Si tratta di un affare speciale!

