SOLO 0,12€ a cialda: acquista 300 CIALDE di Caffè Borbone edizione limitata NAPOLI!

La mattina non può mai mancare il caffè che ti dà la giusta carica? Lo capiamo bene, per questo abbiamo trovato per te un’offerta veramente imperdibile: potrai fare scorta di 300 Cialde di Caffè Borbone misccela Mia Magica Napoli Blu a soli 38,74€ inserendo il codice sconto CASA24.

Hai capito bene: 300 cialde in una mega confezione formato famiglia, che pagherai pochissimo. Tradotto: solo 0,12€ a cialda! Se pensi sia impossibile, clicca nei link che trovi in questo articolo per andare a vedere l’offerta con i tuoi occhi!

Il gusto unico della miscela napoletana Borbone in formato convenienza

Queste 300 cialde Borbone rappresentano una imperdibile edizione limitata, che potrai avere a questo prezzo iper conveniente ancora per poco tempo. La miscela Mia Magica Napoli nel Cuore nasce proprio per celebrare la città del caffè per eccellenza, Napoli. Per questo è stato pensato anche un packaging dedicato al cuore partenopeo, che cattura la vista e già fa capire il tipo di aroma che è possibile ritrovare nel caffè.

Completano l’edizione limitata gli incarti originali delle singole cialde, personalizzate con 30 differenti frasi ispirate alla città di Napoli. Inoltre le cialde, confezionate singolarmente per non lasciar sfuggire l’aroma unico di questo caffè, sono 100% compostabili. Anche l’incarto è riciclabile: una coccola per l’ambiente, nel rispetto del consumo che quotidianamente si fa del caffè.

Potrai utilizzare le cialde di caffè Borbone con macchine come:

Bialetti Mokona

Didiesse

Faber

Ariete

Philips Senseo

Kotlie

Pyramidea

e tante altre ancora!

Cosa aspetti? Corri su eBay e inserisci il codice sconto CASA24 per avere 300 cialde di caffè Borbone a soli 38,74€!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.