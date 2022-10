Mettere sullo stesso piano un Apple Watch e lo smartwatch di GRV sarebbe un grave errore: il confronto non reggerebbe per una lunga lista di motivi, relativi sia all’hardware che al software. Detto ciò, il secondo – ovvero l’indossabile di GRV – resta un gradevole accessorio da polso per monitorare l’attività fisica, il battito cardiaco, il ciclo mestruale e così via. Il suo punto di forza è sicuramente il prezzo, che oggi è ancora più intrigante grazie allo sconto del 23% che lo fa crollare a soli 23,99 euro. Quindi, perché no?

Non è un Apple Watch, ma… 😉

A vederlo, è abbastanza simile ad un Apple Watch Series 3 e generazioni precedenti. Infatti, la cassa è rettangolare così come il display da 1,38 pollici (non ha gli angoli arrotondati come gli ultimi indossabili di Apple, per intenderci). Sul lato destro c’è una piccola corona, utile per navigare tra le varie sezioni dell’interfaccia utente pulita e chiara.

Il cinturino è in silicone nero, senza infamia e senza lode. Immaginiamo non sia sostituibile, ma a questo prezzo non si può di certo chiedere di più.

È compatibile con iOS 8.1 e Android 4.4 e versioni rispettive versioni successive, e ti da la possibilità di leggere direttamente dal tuo polso le notifiche riguardanti alcune applicazioni installate sul tuo smartphone. Dunque messaggi, email, aggiornamenti dai social network e così via. Sotto questo punto di vista, la sua natura “Apple Watch” si palesa.

Il punto di forza del device GRV sta ovviamente nel sensore necessario per il monitoraggio dell’attività fisica e di alcuni valori della salute, come il battito cardiaco, il ciclo mestruale, la qualità del sonno e così via. Per quanto riguarda invece il fitness, il supporto abbraccia in totale 9 sport, tra cui yoga, ciclismo, corsa e camminata.

Infine, cosa che non guasta di certo, è impermeabile.

Detto ciò, a te la scelta. Io fossi in te, a 23,99 euro, non me lo farei sfuggire.