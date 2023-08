Smart TV TCL da 50": un cinema a casa tua ad un PREZZO SCHOCK

: Naviga tra le tue app preferite, guarda video in streaming, ascolta musica e molto altro. E grazie all’Assistente

: Questa funzione analizza l’immagine in 1296 zone distinte, ottimizzando la luminosità e il contrasto per una qualità dell’immagine eccezionale.

Design Senza Bordi

: La

Smart TV TCL

si distingue non solo per la sua eccellente qualità d’immagine ma anche per il suo design elegante e senza bordi, che ti permette di immergerti completamente nella visione.