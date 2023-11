FOLLIA BLACK FRIDAY: Smart TV Samsung Neo QLED in SUPER SCONTO

La tecnologia entra nelle nostre case con un’offerta che non si può ignorare: la smart TV Samsung Neo QLED è ora disponibile su Amazon a soli 1.199,00€, grazie a un eccezionale sconto del 20%. Questa è l’occasione perfetta per chi desidera elevare il proprio intrattenimento domestico, abbracciando una delle tecnologie più avanzate nel mondo delle televisioni.

Smart TV Samsung Neo QLED con processore Neural Quantum

La Samsung Neo QLED rappresenta un vero e proprio salto qualitativo nel campo dell’intrattenimento domestico. La sua Tecnologia Quantum Matrix, che utilizza Mini LED di precisione, offre un livello di contrasto e dettaglio che trasforma completamente l’esperienza visiva. Ogni scena è resa con una chiarezza e una profondità straordinarie, grazie alla risoluzione 4K che rende ogni dettaglio nitido e ogni colore vibrante. Il cuore pulsante di questa TV è il suo Processore Neural Quantum 4K, una meraviglia dell’intelligenza artificiale che ottimizza ogni immagine per una qualità visiva senza paragoni.

Un altro aspetto notevole è l’Attachable Slim One Connect, una soluzione elegante e pratica per gestire i cavi, mantenendo l’ambiente circostante ordinato e senza distrazioni. L’esperienza audio non è da meno, con Dolby Atmos e OTS+ che immergono lo spettatore in un suono tridimensionale di qualità cinematografica. Inoltre, la compatibilità con DVB-T2 assicura che la TV sia pronta per il futuro del Digitale Terrestre, eliminando la necessità di decoder esterni.

Questa è la tua occasione per portare a casa non solo una televisione, ma un centro di intrattenimento all’avanguardia. La Samsung Neo QLED Smart TV non è solo un acquisto, è un investimento nella qualità e nell’innovazione. Con un prezzo di soli 1.199,00€ su Amazon, è un’opportunità da non perdere per chiunque desideri vivere un’esperienza visiva e sonora di livello superiore. Non aspettare oltre, entra nel futuro dell’intrattenimento domestico con la Samsung Neo QLED Smart TV!

