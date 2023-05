Smart TV LG OLED 4K da 55": sconto 150€ PER POCHE ORE

Sei alla ricerca di una nuova Smart TV che ti offra la migliore qualità d’immagine e le più avanzate funzionalità? Non cercare oltre! La Smart TV LG OLED 4K da 55 pollici è ora in offerta su Amazon a soli 899,99€, con uno straordinario sconto del 14%! Questa è l’occasione che stavi aspettando per portare a casa la migliore tecnologia al miglior prezzo.

La Smart TV LG OLED 4K da 55 pollici vanta una tecnologia d’immagine all’avanguardia, grazie al suo pannello OLED che offre neri profondi, contrasto infinito e colori vivaci. La risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel) assicura immagini nitide e dettagliate, per un’esperienza di visione senza precedenti. La TV è dotata del processore α7 Gen4 AI, che ottimizza automaticamente l’immagine e il suono in base al contenuto in riproduzione.

La Smart TV LG supporta le principali tecnologie HDR, tra cui Dolby Vision, HDR10 e HLG, offrendo immagini più luminose e dettagliate anche nelle scene più scure. Inoltre, è compatibile con la tecnologia Dolby Atmos, per un audio immersivo e coinvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione.

Con il sistema operativo webOS 6.0, avrai accesso a un’ampia gamma di applicazioni e servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molti altri. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, potrai collegare facilmente la tua Smart TV a dispositivi esterni, come soundbar, console di gioco e smartphone.

La Smart TV LG OLED 4K da 55 pollici offre una serie di funzionalità intelligenti, come la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, che ti permettono di controllare la TV tramite comandi vocali. Inoltre, con la funzione LG ThinQ AI, potrai gestire e controllare altri dispositivi smart nella tua casa direttamente dalla TV.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta su Amazon! La Smart TV LG OLED 4K da 55 pollici a soli 899,99€ è un’opportunità unica per avere un’esperienza di visione straordinaria a un prezzo imbattibile.

