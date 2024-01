Smart TV Hisense QLED UHD da 43 pollici in SUPER OFFERTA: non perdere questa occasione

L’Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una Smart TV di alta qualità a un prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 329,00€, con uno sconto del 40%, questa TV combina tecnologia all’avanguardia e design elegante, rendendola ideale per ogni tipo di intrattenimento domestico.

Smart TV Hisense QLED UHD da 43 pollici

La caratteristica principale dell’Hisense 43E78HQ è la sua tecnologia QLED, che offre oltre un miliardo di sfumature di colore, rivelando la vividezza e la ricchezza del mondo reale. Questa tecnologia, abbinata alla risoluzione 4K Ultra HD, garantisce un’immagine chiara, dettagliata e colori vividi, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente. Un altro punto di forza di questa Smart TV è il suo design slim, con cornici ridotte che massimizzano l’area di visualizzazione. Questo design moderno e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di eleganza alla stanza. L’Hisense 43E78HQ è dotata di Smart VIDAA 5.0, un sistema operativo intuitivo e facile da usare che offre accesso rapido a una vasta gamma di contenuti e applicazioni, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, Paramount+, Disney+ e DAZN. Inoltre, con i controlli vocali Alexa e Google Assistant integrati, è possibile gestire la TV e altri dispositivi smart home con semplici comandi vocali.

La TV include anche un sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10, compatibile con gli switch off previsti, e certificato lativù 4K. Questo assicura che la TV sia pronta per ricevere i canali del futuro, garantendo una visione di lungo termine. L’audio della Hisense 43E78HQ non è da meno, con una potenza di 14W DTS Virtual:X e supporto Bluetooth, che offre un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità. Questo, combinato con la tecnologia Dolby Vision HDR, rende la visione di film e serie TV un’esperienza davvero immersiva.

A questo prezzo di 329,00€ su Amazon, l’Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ è un’offerta imperdibile per chi cerca una Smart TV di qualità, con tecnologia avanzata e un design elegante. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua esperienza di intrattenimento domestico con una TV che combina prestazioni eccezionali e un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.