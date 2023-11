SET YANKEE CANDLE: 6 candele in regalo a prezzo incredibilmente basso!

Questa stagione, regala o regalati il set di 6 candele Yankee Candle, ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 19,99€, con uno sconto del 13%. È il momento perfetto per pensare a regali che scaldano il cuore e l’ambiente.

Perfetto per Ogni Occasione

Questo set include 6 candele profumate, ciascuna con una fragranza unica e inebriante, ideale per creare atmosfere diverse in casa. Le candele Yankee Candle sono note per la loro qualità eccezionale e lunga durata, rendendole il regalo perfetto per amici e familiari. Inoltre, l’elegante confezione le rende ideali anche come elementi per un calendario dell’avvento personalizzato.

6 candele Yankee Candle : Questo set include una varietà di fragranze affascinanti tra cui “Vanilla Cupcake,” “Clean Cotton,” “Black Cherry,” “Soft Blanket,” “Cherry Blossom,” e “Midnight Jasmine.” Ogni candela è colata con cura per garantire una lunga durata e una diffusione ottimale del profumo.

: Questo set include una varietà di fragranze affascinanti tra cui “Vanilla Cupcake,” “Clean Cotton,” “Black Cherry,” “Soft Blanket,” “Cherry Blossom,” e “Midnight Jasmine.” Ogni candela è colata con cura per garantire una lunga durata e una diffusione ottimale del profumo. 100% cera di alta qualità : Le candele Yankee Candle sono fatte con cera di alta qualità che brucia in modo uniforme e rilascia un profumo intenso.

: Le candele Yankee Candle sono fatte con cera di alta qualità che brucia in modo uniforme e rilascia un profumo intenso. Vetro resistente e decorativo : Ogni candela è contenuta in un vetro resistente e decorativo, che aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente.

: Ogni candela è contenuta in un vetro resistente e decorativo, che aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente. 20 ore di bruciatura: Ogni candela offre fino a 20 ore di piacevole fragranza, garantendo un’esperienza di rilassamento e atmosfera incantevole.

Ecco le profumazioni presenti:

Limonata ghiacciata ai frutti di bosco

Salvia e Agrumi

Ciliegia rosa e vaniglia

Orchidea Selvaggia

Ambra e legno di sandalo

Cedro lungo la costa

Un Regalo Che Parla al Cuore

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva. Visita Amazon e approfitta dello sconto per portare a casa un set di candele Yankee Candle. Che sia per un regalo speciale o per creare il tuo calendario dell’avvento, queste candele aggiungeranno un tocco di magia alle tue festività.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.