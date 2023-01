A prescindere dalle nuove abitudini emerse durante il periodo pandemico, avere a disposizione un set di base per videoconferenze è assolutamente necessario oggigiorno. Lavoro a distanza, videochiamate con amici e parenti, dirette streaming per i content creator. Insomma, webcam e cuffie sono fondamentali per gli utenti 2.0, e per questo motivo ti segnalo lo sconto favoloso del 73% sul kit firmato Trust, oggi acquistabile a soli 14,99 euro. La spedizione, poi, è gratuita se ti abboni a Prime.

Non bisogna mai farsi trovare impreparati, in qualsiasi circostanza e occasione. Il set Home Office di Trust è l’ideale per chiunque sia in possesso di un computer, fisso o portatile che sia. Include una webcam con risoluzione HD 720p e comode cuffie over-ear con microfono regolabile e cavo USB-A.

A proposito della webcam, integra un utilissimo stand che ti permette di posizionarla sul monitor o sullo schermo del tuo notebook. Di solito i portatili sono già muniti di una fotocamera, ma avere un’opzione in più non guasta di certo (in caso di malfunzionamenti o scarsa qualità, per dire…).

Le cuffie sono le classiche da ufficio, con archetto regolabile, imbottitura per una sensazione di comfort anche in caso di utilizzo prolungato, microfono e telecomando (integrato sul cavo) per la regolazione del volume e non solo.

Con il set Home Office di Trust hai tutto quello di cui hai bisogno, e ad una cifra davvero vantaggiosa. Lo sconto è del 73%, e si traduce in un risparmio di 40€ sul prezzo di listino. Ti ricordo infine che se ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita. Impossibile trovare offerta migliore!

