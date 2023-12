SET di borsa termica con contenitore: SOLO 11€ per gustare cibo fuori casa!

Sei sempre in movimento e cerchi una soluzione pratica e stilosa per portare con te i tuoi pasti? Il Guzzini Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza On The Go è ora disponibile su Amazon a soli 11,49€, grazie a un imperdibile sconto del 12%. Non perdere l’occasione di combinare funzionalità e design in un unico prodotto!

Questo set non è solo un accessorio, ma un vero e proprio compagno di viaggio per chi ama mantenere uno stile di vita attivo e salutare. La borsa termica è progettata per mantenere i tuoi alimenti alla temperatura ideale, sia che tu stia portando con te un pasto caldo o delle bevande fresche. Con dimensioni di 22 x 18 x h22 cm, offre ampio spazio per il tuo pranzo o snack.

Guzzini Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza: Praticità e Stile in Movimento!

Il cuore di questo set è il contenitore salvafreschezza da 1400 cc, un vero gioiello di praticità e igiene. Realizzato con materiali di alta qualità, è perfetto per conservare i tuoi alimenti in modo sicuro e igienico. Puoi inserirlo in frigorifero o in congelatore, e grazie alle sue dimensioni di 19.6 x 19.6 x h7 cm, si adatta perfettamente alla borsa termica.

Ma la praticità non è l’unica caratteristica che distingue questo set. Il design elegante e moderno, disponibile in vari colori, rende la borsa termica un vero e proprio accessorio di stile. Che tu stia andando in ufficio, all’università o in una gita fuori porta, porterai sempre con te un tocco di eleganza.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. A soli 11,49€, il Guzzini Set Borsa Termica con Contenitore Salvafreschezza On The Go è l’investimento perfetto per chi cerca praticità, stile e qualità.

