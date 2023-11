Set di 3 IGROMETRI: i termometri SMART per ambient a prezzo SHOCK!

Il Black Friday su Amazon è l’occasione perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e conveniente per monitorare l’ambiente interno ed esterno. Il set di 3 pezzi dello SwitchBot Igrometro Termometro è ora disponibile a un prezzo eccezionale di 29,99€, con uno sconto del 25%.

Questa offerta è ideale per chi desidera mantenere un controllo costante su temperatura e umidità, sia in casa che in ufficio. Ma affrettati, questi prezzi speciali sono disponibili solo per pochi giorni!

Caratteristiche Tecniche di Spicco

Lo SwitchBot Igrometro Termometro è un dispositivo di monitoraggio ambientale di alta qualità. Ecco alcune delle sue caratteristiche più importanti.

Portata Bluetooth di 120m : Per un monitoraggio a distanza senza problemi.

: Per un monitoraggio a distanza senza problemi. Misurazione di Umidità e Temperatura : Per mantenere l’ambiente ideale in ogni stanza.

: Per mantenere l’ambiente ideale in ogni stanza. Sensore di Rugiada/VPD/Umidità Assoluta : Per un monitoraggio avanzato e dettagliato.

: Per un monitoraggio avanzato e dettagliato. Esportazione Gratuita dei Dati : Facile da analizzare e condividere le informazioni raccolte.

: Facile da analizzare e condividere le informazioni raccolte. Durata della Batteria di 2 Anni: Per un uso prolungato senza preoccupazioni.

Design e Funzionalità Oltre alle sue prestazioni eccezionali, lo SwitchBot Igrometro Termometro si distingue per il suo design compatto e moderno. Facile da posizionare in qualsiasi ambiente, questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione discreta e affidabile per il monitoraggio ambientale.

Perché Acquistare lo SwitchBot Igrometro Termometro? Questo set di igrometri termometri è la scelta perfetta per chi cerca un controllo preciso e affidabile dell’ambiente. Con l’offerta Black Friday di Amazon, diventa un affare ancora più allettante. Non perdere l’opportunità di avere un dispositivo di monitoraggio ambientale di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Acquista ora lo SwitchBot Igrometro Termometro e assicurati un ambiente sempre confortevole e salutare!

