Set da 3 mesh Wi-Fi Amazon eero Pro in sconto di oltre 100 euro

Il router/extender Amazon Eero Pro (kit da tre) è il primo sistema Wi-Fi mesh dell’azienda a utilizzare la più recente tecnologia Wi-Fi 6 e questa volta aggiunge funzionalità di hub domotico tramite Zigbee. Il sistema fornisce oltre 300 MQ quadrati di copertura wireless ed è facile da installare e gestire. Acquistalo ora su Amazon a soli 265,00€ invece di 379,00€.

Il sistema Eero Pro 6 viene fornito con tre eleganti nodi a basso profilo che misurano ciascuno 2,1 per 5,3 per 5,3 pollici (HWD), rendendoli notevolmente più grandi dei precedenti modelli Eero. Ogni nodo fornisce 100 MQ di copertura wireless, e un nodo funge da router principale mentre gli altri due fungono da nodi mesh. Se il pacchetto da tre è eccessivo per le tue esigenze di rete, puoi acquistare un singolo nodo o un pacchetto da due.

I nodi sono dotati di due porte LAN gigabit con rilevamento automatico e una porta di alimentazione, ma mancano della connettività USB e delle funzionalità multi-gig. Sotto il cofano ci sono una CPU quad-core da 1,4 GHz, 1024 MB di RAM, 4 GB di memoria flash e Bluetooth. Come con il sistema Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M9 Plus, Eero Pro 6 contiene una radio Zigbee che ti consente di connetterti e controllare numerosi dispositivi domestici intelligenti come fotocamere, luci, interruttori e termostati.

Eero Pro è un sistema AX4200 tri-band in grado di raggiungere velocità dati massime fino a 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, fino a 1.201 Mbps sulla banda da 5 GHz (2X2) e fino a 2.402 Mbps sulla banda secondaria Banda a 5 GHz. È basato sullo standard Wi-Fi 6 (802.11ax) e supporta la crittografia WPA3, le trasmissioni di dati OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), lo streaming simultaneo di dati MU-MIMO e il beamforming del segnale diretto al client. Tuttavia, non supporta la larghezza di banda del canale a 160 MHz.

L’Eero Pro non viene fornito con i controlli parentali gratuiti o gli strumenti anti-malware che ottieni con sistemi come il TP-Link Deco X60 AX3000 Whole e l’Asus ZenWiFi AX XT8. Invece, devi abbonarti a un piano chiamato Eero Secure.

Il piano Eero Secure ti consente di creare profili utente individuali, applicare filtri di contenuto per bloccare l’accesso a siti per adulti e utilizzare il blocco degli annunci per eliminare gli annunci pop-up. Esegue inoltre la scansione dei siti visitati e li confronta con un database di minacce note per impedire l’accesso a una pagina dannosa. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.