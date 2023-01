Sensore di Movimento Intelligente TP-Link Tapo 100 in offerta speciale su Amazon

Non dovrai più armeggiare nel buio di notte grazie al sensore TP-Link Tapo T100. Le luci del corridoio o della camera da letto si accenderanno automaticamente quando passerai accanto al sensore senza dover premere un interruttore o dire una parola. Acquistalo ora su Amazon a soli 14,99€ invece di 24,99€.

Crea una Smart Action per automatizzare i tuoi dispositivi intelligenti e attivarli tutti con il movimento. Personalizza le tue azioni e raggruppa i tuoi prodotti Tapo. Tramite l’app, il sensore di movimento può attivare un allarme per scoraggiare gli intrusi se rileva qualcosa che non va quando non sei a casa. Riceverai una notifica sul tuo telefono non appena viene rilevato un movimento.

Riesce a catturare i movimenti sospetti fino a 7 metri di distanza con un campo visivo di 120°. Regola la sensibilità su 3 diversi livelli per personalizzare la copertura di rilevamento e filtrare i falsi trigger. Puoi anche ruotare liberamente il sensore e regola la zona di rilevamento per evitare attivazioni accidentali in caso tu abbia una cane.

Ricordiamo alcune delle caratteristiche principali:

Rilevamento ad ampio raggio: cattura il movimento fino a 7 m di distanza e con una visuale di 120°.

Luce attivata dal movimento: controlla le luci intelligenti in base al tuo movimento e al tuo programma.

Risparmio energetico: accendi automaticamente i dispositivi intelligenti collegati quando vai e vieni.

Avvisi istantanei e notifica app: ti avvisa in modalità Away per qualsiasi cosa tu voglia sapere.

Alimentazione a batteria: il design compatto alimentato a batteria supporta oltre un anno di utilizzo.

Installazione semplice: montalo con l’adesivo 3M attaccato o i magneti incorporati.

La durata della batteria di 2 anni offre una comodità di lunga durata. Puoi installare il sensore in qualsiasi punto della casa in modo facile e veloce. Che sia su uno scaffale, una parete o un soffitto, l’adesivo fornito fa il suo lavoro. Inoltre, il supporto magnetico aggiuntivo offre ancora più flessibilità. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

