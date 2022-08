Sennheiser HD 450BT in offerta speciale su Amazon: approfitta dello sconto del 42%

Goditi un’esperienza audio di qualità anche all’aperto con le cuffie over-ear wireless HD 450BT con cancellazione del rumore di Sennheiser. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, i suoni ambientali vengono filtrati e grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, puoi goderti il ​​tuo audio quasi ovunque senza cavi ingombranti. Acquistale su Amazon a soli 103,50€ invece di 179,99€.

Il supporto per i codec AAC, aptX e aptX a bassa latenza ha lo scopo di migliorare la tua esperienza di ascolto, ma puoi modificare ulteriormente il tuo suono in base ai tuoi gusti specifici con l’equalizzatore integrato dell’app Smart Control. I doppi microfoni MEMS beamforming integrati offrono funzionalità aggiuntive da non sottovalutare. Associali al tuo smartphone per chiamate in vivavoce e utilizza il pulsante dedicato all’assistente digitale per interfacciarti con Siri o Google Assistant. Poni domande o usa la tua voce per gestire le chiamate e la riproduzione.

Le cuffie HD 450BT sono dotate di una batteria molto capiente, quindi non devi preoccuparti di ricaricarle durante il giorno. Anche con Bluetooth e cancellazione attiva del rumore in uso, avrai fino a 30 ore di autonomia.

Attiva la modalità Podcast sull’app Smart Control per ottimizzare automaticamente l’audio per rendere più comprensibile la persona che parla. È una modalità ideale non solo per i podcast, ma anche per gli audiolibri e altri contenuti relativi al parlato.

Hai bisogno di ascoltare una sorgente audio senza Bluetooth? Nessun problema. Se la tua sorgente audio ha un jack audio standard, puoi utilizzare il cavo incluso per collegarli e convertirli in un set di cuffie cablate. Presenti anche dei comandi touch sulla parte esterna dei padiglioni.

Visualizza lo stato della batteria delle cuffie sull’app Smart Control, e usa il cavo USB di tipo C per la ricarica tramite un adattatore opzionale o un PC. Il design over-ear aiuta a fornire un isolamento acustico passivo. Non lasciarti scappare lo sconto del 42% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.