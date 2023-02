A vederla sembra una Magic Keyboard Apple, e invece la Trust Nado è un’economica alternativa all’originale con la mela. È una tastiera Bluetooth Sottile per PC, Smart TV, iPad, laptop, iPhone, Android, leggera e con layout italiano QWERTY. E costa 10 volte meno della Magic Keyboard.

Trust Nado è una tastiera Bluetooth sottile perfetta per tutti i tuoi dispositivi, dal PC al tablet, dal laptop allo smartphone Android. Con un layout QWERTY in italiano, questa tastiera wireless leggera ti offre la comodità di scrivere in modo efficiente e preciso.

Il suo design sottile e minimalista si ispira alla Magic Keyboard di Apple, ma a un prezzo molto più accessibile. Con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, la Trust Nado ti offre prestazioni simili ad una tastiera di fascia alta, ma a un prezzo che è solo un decimo di quello di una tastiera Apple.

La Trust Nado è dotata di una funzione di triplo pairing, che ti consente di collegare fino a tre dispositivi e di passare facilmente da uno all’altro. In questo modo, puoi utilizzare la tastiera con il tuo PC, tablet e smartphone senza dover continuamente scollegare e ricollegare i dispositivi.

Questa tastiera presenta tasti isolati a profilo ribassato, con una sensibilità eccezionale che ti consente di scrivere in modo preciso e confortevole. I tasti sono di tipo “a forbice” che garantiscono una maggiore stabilità e durata nel tempo.

La Trust Nado è dotata di 12 tasti funzione multimediali, che sono facilmente accessibili grazie ai tasti di selezione del sistema operativo. Questi tasti variano in base al sistema operativo utilizzato, ma ti permettono di controllare la riproduzione musicale, aumentare o diminuire il volume, e molto altro ancora.

La Trust Nado infine è dotata di Bluetooth 4.0 che ti consente di collegare la tastiera ai tuoi dispositivi a una distanza di fino a 10 metri. La tastiera è inoltre dotata di un interruttore di accensione/spegnimento, che ti consente di risparmiare energia quando non la utilizzi.

In sintesi, la Trust Nado è una tastiera Bluetooth sottile, versatile e affidabile, che ti consente di scrivere in modo efficiente su tutti i tuoi dispositivi. Con un design che si ispira alla Magic Keyboard di Apple, ma a un prezzo molto più accessibile, la Trust Nado è un’ottima scelta per chi cerca una tastiera di qualità spendendo il giusto: la trovi su Amazon a meno di 20€ incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.