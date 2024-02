Sconto PAZZESCO del 55% sulla PenDrive Kingston da 128GB

La PenDrive Kingston offre una soluzione di archiviazione affidabile e resistente con il suo drive USB dotato di una capacità di memoria di 128 GB. Dotato di un’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questo dispositivo assicura velocità di trasferimento dati elevate per un’esperienza di utilizzo efficiente.

La caratteristica speciale di questo drive è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo in movimento o in ambienti più avventurosi. Grazie alla sua resistenza agli urti, gli utenti possono essere sicuri che i loro dati saranno al sicuro anche in situazioni accidentali.

Un altro punto di forza di questo drive è la sua praticità di design. Dotato di un’ampia asola, il drive può essere facilmente agganciato a un portachiavi per una portabilità estrema e una massima semplicità di utilizzo. Inoltre, il connettore USB è protetto da un solido cappuccio, garantendo una maggiore durata nel tempo e protezione dai danni.

Disponibile in molteplici colorazioni, in base alla capacità, questo drive offre anche una scelta estetica personalizzata per gli utenti che desiderano abbinarlo al loro stile o preferenze. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux e Chrome OS, questo drive USB offre una versatilità senza pari, consentendo agli utenti di accedere ai loro dati su diversi dispositivi e piattaforme con facilità e convenienza.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato maxi del 55% sulla PenDrive Kingston da 128GB per il costo totale di 8,90€.