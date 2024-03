SCONTO IMPERDIBILE sul Motorola Edge 30 Neo: prezzaccio su eBay

Il Motorola Edge 30 Neo si distingue come uno smartphone Android di fascia alta, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, soprattutto nell’ambito dell’imaging. Il suo display Touchscreen da 6.3 pollici è una vera e propria opera d’arte tecnologica, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, posizionando questo dispositivo al vertice della sua categoria.

In termini di funzionalità, il Motorola Edge 30 Neo offre tutto ciò di cui si può avere bisogno e molto di più. Grazie al modulo 5G, garantisce un trasferimento dati e una navigazione su Internet eccellenti, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS assicurano una connessione senza interruzioni e una localizzazione precisa.

Ciò che rende veramente unico il Motorola Edge 30 Neo è la sua eccezionale capacità multimediale. Dotato di una fotocamera da 64 megapixel, questo dispositivo consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 9238 x 6928 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in Full HD a una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, catturando ogni dettaglio con chiarezza e vividezza.

Nonostante le sue prestazioni eccezionali, lo spessore del Motorola Edge 30 Neo è incredibilmente contenuto, con soli 7.8mm, conferendo al dispositivo un aspetto ancora più sorprendente e una comodità nell’utilizzo senza pari. Il Motorola Edge 30 Neo si conferma come uno smartphone all’avanguardia, in grado di offrire un’esperienza multimediale straordinaria e prestazioni di alto livello in ogni situazione.