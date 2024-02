SCONTO FOLLE sul POCO x6 Pro: lo smartphone del momento è tuo a PREZZO MINI

Il tuo vecchio smartphone ti ha abbandonato e sei alla ricerca di un nuovo dispositivo dalle prestazioni elevate ed un prezzo accessibile? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Il POCO X6 Pro al momento è disponibile a soli 309 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

La spedizione è gratuita con possibile pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere è irripetibile, approfittane prima che scada!

Tutte le specifiche tecniche dello smartphone POCO X6 Pro

Il POCO X6 Pro è lo smartphone più ricercato del momento, ed oggi puoi acquistarlo a poco più di 300 euro grazie ad un’offerta esclusiva Amazon.

Si caratterizza per una serie di prestazioni incredibili grazie al processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra che spinge al massimo un’esperienza fantastica che sia gaming, streaming o qualsiasi altra attività.

Grazie ad un Display immersivo da 6.67″ con 16.7 mllioni di colori, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora: le immagini prendono vita con il nero perfetto e tutti i colori vibranti e brillanti super vividi e realistici.

Il dispositivo è dotato di Tripla camera con la principale da 64MP con OIS (Stabilizzazione Ottica) per immortalare tutti i momenti più belli in maniera professionale.

La memoria interna da 256 GB permette di archiviare tutti i tuoi file, anche i più pesanti. Ugualmente la batteria da 5100mAh è potentissima così da poter utilizzare lo smartphone per una giornata intera senza preoccupazioni. In più, la dissipazione del calore in grafite riduce drasticamente la temperatura anche durante l’utilizzo intenso: in questo modo la sicurezza è garantita, senza nessun rischio di surriscaldamento.

Oggi l’innovativo POCO X6 Pro è disponibile su Amazon a soli 309 euro con uno sconto conveniente dell’11%. Porta a casa lo smarthpone di ultima generazione spendendo davvero pochissimo!

