Samsung Galaxy S24 Ultra: RISPARMIA TANTISSIMO con la promo Amazon con caricatore incluso

Samsung è un’azienda che offre sempre il massimo della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S24 Ultra, viene scontato del 14% per un prezzo totale di 1199€.

Promo top: Samsung Galaxy S24 al 14% di sconto

Il Galaxy S24 Ultra è il dispositivo perfetto per coloro che cercano un’esperienza mobile completa e avanzata. Con il caricabatterie Samsung da 25W incluso nella confezione, hai tutto il necessario per mantenere il tuo dispositivo sempre carico e pronto all’uso.

Grazie all’intelligenza artificiale, puoi sfruttare al massimo le potenzialità del tuo smartphone. Con Edit Suggestion, modifica le tue foto in modo professionale. Con Traduzione Live, ricevi traduzioni in tempo reale durante le chiamate, mentre S Pen e Assistente Note ti aiutano ad organizzare gli appunti in modo ordinato.

Il Galaxy S24 Ultra è progettato per affrontare qualsiasi avventura, grazie all’armatura resistente in titanio integrata nel telaio, alla protezione Corning Gorilla Armor contro i graffi e al grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Con la fotocamera da 200MP e il ProVisual engine, ogni foto notturna cattura dettagli nitidi e luminosi. Grazie a Space Zoom e al Teleobiettivo con OIS, puoi ottenere foto e video stabili anche in condizioni di scarsa luminosità.

L’esperienza di gioco sul Galaxy S24 Ultra è iper-reale, grazie al potente processore, alla camera di vapore migliorata, alla memoria ampia e alla batteria da 5.000 mAh con lunga autonomia. Il display QHD+ da 6,8″ con Vision Booster migliorato offre contrasti e colori eccezionali, mentre il Corning Gorilla Armor riduce i riflessi e migliora la nitidezza, garantendo un’esperienza visiva straordinaria in qualsiasi situazione.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy S24 Ultra viene scontato del 14% e viene venduto a 1199€ con caricatore incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.