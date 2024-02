SCONTO ESCLUSIVO del 43% per Samsung Galaxy A34 (solo su Amazon)

Vuoi un nuovo telefono ma non ci vuoi spendere mezzo stipendio? Quindi vuoi uno smartphone carino, funzionale ma che al tempo stesso non sia troppo costoso? Bene, abbiamo scovato proprio quello che fa al caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare il Samsung Galaxy A34 ad un prezzo scontato del 43%. Ciò significa che risparmi oltre 200 euro dal suo attuale costo di mercato.

Dal prezzo pieno di 469,90 euro tu adesso, grazie all’esclusivo sconto, lo paghi solamente 266,95 euro. In più Amazon ti da la possibilità di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero usufruendo del servizio Cofidis!

Devi cambiare smartphone? Scegli Samsung Galaxy A34, ora ti costa pochissimo!

Non solo il prezzo è piccolo e conveniente ma vogliamo mostrarti tutto quello che ti porti a casa acquistando adesso il Samsung Galaxy A34.

Lo smartphone Samsung proposto dispone di un display Super AMOLED Full HD+ da 6.6 pollici . Questo è stato progettato per offrirti un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz .

Il design è elegante e lineare, caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device.

Dotato poi di un sistema multicamera che ti consentirà di catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla potente fotocamera principale da 48 MP .

Mentre la batteria da 5.000 mAh dura tutto il giorno e ti garantisce tutto il tempo che vuoi per gaming, streaming e molto altro.

Infine con tutta la potenza del 5G, il tuo modo di fruire e condividere contenuti cambierà radicalmente. Metti alla prova Galaxy A34 5G in sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download ultra-rapidi.

Acquistalo ora su Amazon con lo sconto del 43%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.