Sconto di 250€ sul "cinema" Samsung: Smart TV 4K da 55 pollici in MAXI SCONTO

Samsung riesce ad offrire il top della qualità per ogni fascia di prezzo e per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 36% sulla smart TV 4K da 55 pollici targata proprio Samsung che viene venduta a 449€.

La Smart TV SAMSUNG offre un’esperienza di visione straordinaria con il suo ampio schermo da 55 pollici e la tecnologia dello schermo LED. Con una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento di 50 Hz, questa TV garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per godersi film, programmi TV e contenuti multimediali con una qualità visiva eccezionale.

La tecnologia PurColour assicura colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, che rendono ancora più coinvolgenti le tue esperienze di visione. Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, porta tutti i tuoi contenuti preferiti a una risoluzione 4K, anche se non originariamente registrati in questo formato.

Grazie allo Smart Hub, diviso in tre categorie – Media, Game e Ambient – questa Smart TV ottimizza la tua esperienza in base al tipo di utilizzo. L’audio surround 3D e l’audio virtuale del canale superiore assicurano un’esperienza sonora completamente immersiva, mentre l’Adaptive Sound ottimizza l’audio in tempo reale secondo il tipo di contenuto, garantendo suoni vividi e bilanciati per una qualità audio superiore.

Con una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, questa Smart TV offre una connettività versatile per collegare facilmente dispositivi esterni e accedere ai tuoi contenuti preferiti in modo rapido e semplice.

