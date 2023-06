SCONTO BOMBA sullo Smart monitor Samsung da 27 pollici: corri su Amazon!

Sei pronto per un’esperienza di visualizzazione straordinaria sia per quanto riguarda i progetti lavorativi che per i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti? Corri su Amazon ad acquistare il Samsung Smart Monitor M5, oggi disponibile ad un incredibile prezzo di soli 219,90€, con uno sconto del 26%!

Questo monitor intelligente ti offre prestazioni eccezionali e una qualità visiva sorprendente, rendendolo l’aggiunta perfetta al tuo setup multimediale. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

Samsung Smart Monitor M5: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Smart Monitor M5 è il compagno ideale per il tuo intrattenimento multimediale. Con la sua risoluzione Full HD, puoi goderti immagini nitide e dettagliate che rendono ogni film, video o gioco più coinvolgente. La tecnologia HDR garantisce colori vividi e contrasti intensi, offrendoti una qualità visiva che ti lascerà senza fiato.

Grazie alla sua versatilità, il Samsung Smart Monitor M5 è perfetto per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Puoi utilizzarlo come monitor per il tuo computer, come schermo per il tuo laptop o come display per il tuo dispositivo mobile. La sua connettività completa, incluse porte HDMI e USB, ti permette di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e goderti il contenuto preferito con facilità.

Non solo il Samsung Smart Monitor M5 offre un’esperienza visiva eccezionale, ma è anche dotato di funzionalità smart avanzate. Grazie al sistema operativo Tizen, puoi accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi in streaming direttamente dal tuo monitor. Puoi guardare i tuoi film e le tue serie preferite su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+ senza la necessità di un dispositivo esterno.

La comodità è un altro vantaggio del Samsung Smart Monitor M5. Grazie alla sua funzione wireless DeX, puoi collegare facilmente il tuo smartphone Samsung e sfruttarlo come un computer, senza la necessità di cavi o adattatori complicati. Inoltre, il telecomando intuitivo ti permette di navigare nel menu e controllare tutte le funzioni del monitor con facilità.

Ad oggi il Samsung Smart Monitor M5 è disponibile su Amazon a soli 219,90€ grazie ad uno sconto eccezionale del 26%. Scegli la qualità e l’innovazione di un marchio leader nel settore della tecnologia e migliora la tua esperienza di visione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.