SCONTO BOMBA sull'Apple iPhone 11 ricondizionato COME NUOVO

Voglia di cambiare smartphone senza spendere un capitale? Allora punta tutto sull’Apple iPhone 11 ricondizionato in offerta su Amazon! Attualmente è disponibile al prezzo di soli 339,99€ grazie ad uno sconto bomba di 19%.

Il prodotto ricondizionato è completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. In più il pagamento può essere effettuato in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta così conveniente su uno smartphone Apple non si era mai vista, corri a fare il tuo ordine il prima possibile!

Apple iPhone 11: modello ricondizionato ma in condizione eccellenti

L’Apple iPhone 11 è un dispositivo di alta qualità, dotato di un display Liquid Retina da 6,1 pollici, che ti permette di godere di immagini nitide e brillanti.Grazie al suo processore A13 Bionic, potrai utilizzare il tuo iPhone in modo fluido e veloce, senza alcun rallentamento.

Oltre a queste funzionalità principali, l’Apple iPhone 11 presenta anche una serie di funzionalità avanzate, come la fotocamera posteriore dual camera da 12 MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP, che ti consentono di scattare foto e video di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il modello ricondizionato disponibile in offerta su Amazon è completamente funzionante e in condizioni eccellenti, garantendo un’esperienza di utilizzo come se fosse nuovo di fabbrica. Inoltre, grazie alla sua memoria interna di 64 GB, potrai memorizzare tutte le tue foto, video e applicazioni preferite senza dover preoccuparti della mancanza di spazio.

Grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere, potrai utilizzare l’Apple iPhone 11 anche sotto la pioggia o durante le attività sportive, senza dover preoccuparti di danneggiarlo. Inoltre, grazie alla sua batteria di lunga durata, potrai utilizzare il tuo iPhone per ore senza doverlo ricaricare.

Ad oggi l’Apple iPhone 11 ricondizionato è in offerta su Amazon: potrai acquistarlo al prezzo di soli 339,99€ grazie ad uno sconto bomba di 19%. Un’offerta così non si era mai vista quindi coglila al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.