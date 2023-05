SCONTO BOMBA DI 310 EURO sull'iPhone 14 Pro Max!

È l’ultimo arrivato in casa Apple ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto! Parliamo dell’iPhone 14 Pro Max, in offerta su eBay a 1089€ con il 22% di sconto.

Questo vuol dire che potrai acquistare il nuovissimo smartphone risparmiando 310 euro. Ma attenzione, la promozione è in scadenza e gli articoli scontati stanno per terminare quindi non c’è tempo da perdere!

iPhone 14 Pro Max: tutte le specifiche tecniche dell’ultimo smartphone Apple

Se stai cercando un nuovo smartphone di alta qualità, non puoi perdere questa incredibile offerta su eBay! L’iPhone 14 Pro Max è disponibile a soli 1089€ con il 22% di sconto, rispetto al prezzo originale di 1399€.

L’iPhone 14 Pro Max è dotato del potente processore A16 Bionic di Apple, che offre prestazioni veloci e fluide. Inoltre, grazie alla sua fotocamera principale da 12MP, alla fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e alla fotocamera teleobiettivo da 12MP, è possibile scattare foto e video di alta qualità con facilità. Anche la fotocamera frontale da 12MP offre la possibilità di scattare selfie e fare videochiamate in alta definizione.

Questo modello ha un display OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici, che offre un’esperienza visiva incredibilmente nitida e vivace. Grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere, puoi utilizzare il tuo iPhone 14 Pro Max ovunque tu sia, senza preoccuparti di danni causati dall’acqua o dalla polvere.

Il dispositivo è dotato di connettività 5G, che offre una connessione internet incredibilmente veloce e stabile, consentendoti di navigare sul web, guardare video e scaricare app a velocità incredibili. Inoltre dispone di una batteria a lunga durata quindi puoi utilizzarlo per ore senza doverlo ricaricare.

Ad oggi l’iPhone 14 Pro Max è in offerta su eBay a 1089€ con il 22% di sconto. Questo vuol dire che potrai acquistare il nuovissimo smartphone risparmiando 310 euro. La promozione è in scadenza e gli articoli scontati stanno per terminare quindi non c’è tempo da perdere!