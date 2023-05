SCONTO BOMBA DEL 40% sulla Scopa elettrica multifunzionale e super potente

Pulire casa d’ora in poi sarà un gioco da ragazzi con la Scopa Elettrica con Filo INSE, oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 40%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare 40 euro sul prezzo originale di 99,99 euro, e quindi acquistandola a soli 59,99 euro. La spedizione è gratuita ma attenzione, l’offerta è a tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

Pulizia profonda in ogni angolo di casa la Scopa Elettrica con Filo INSE

La INSE Scopa Elettrica con Filo è dotata di motori potenti da 600 W, in grado di pulire superfici dure e tappeti a pelo corto o medio con grande efficacia.

Grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, potrai spostarla facilmente da una stanza all’altra e arrivare in ogni angolo della tua casa, anche sotto i mobili o dietro i radiatori.

Il serbatoio per la polvere da 1,2 litri ti permetterà di pulire tutta la casa senza doverlo svuotare continuamente, mentre il filtro HEPA tratterrà allergeni e particelle di polvere, migliorando la qualità dell’aria che respiri.

Ma le qualità della INSE Scopa Elettrica con Filo non finiscono qui: il design ergonomico e la presa morbida ti consentiranno di utilizzarla senza fatica per lunghe sessioni di pulizia, senza preoccuparti della stanchezza delle mani. Inoltre, il cavo lungo 5 metri ti permetterà di spostarti liberamente senza dover cambiare presa di corrente.

Inoltre, l’elettrodomestico è facile da usare e da mantenere: il serbatoio per la polvere si svuota facilmente e il filtro HEPA può essere lavato per garantire una perfetta igiene. In questo modo, non dovrai preoccuparti di acquistare filtri o sacchetti di ricambio, risparmiando ulteriormente sulle spese di manutenzione. Finalmente non dovrai più preoccuparti di dover spostare pesanti aspirapolvere o di dover cambiare continuamente la presa di corrente!

Ad oggi la Scopa Elettrica con Filo INSE è disponibile su Amazon con uno sconto del 40%, quindi a soli 59,99 euro. La promozione è a tempo limitato quindi approfittatene il prima possibile!

