Sconti Amazon agli sgoccioli: ripetitore WiFi Xiaomi a -55%

Ultima occasione per acquistare lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 con uno sconto esagerato del 55% rispetto al prezzo di listino. E puoi dire addio ai buchi di copertura Internet con soli 23€ invece di 52,50€.

Una connessione stabile e veloce è fondamentale oggigiorno per lavorare, studiare, divertirsi. Ma talvolta il router non ce la fa a coprire tutta casa, l’ufficio o il negozio e si creano delle zone d’ombra nel WiFi. La soluzione più semplice ed economica, in questi caso, è piazzare un ripetitore extender come l’ottimo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200.

Si tratta di un ripetitore Dual Band 5GHz 867Mbps + 2.4GHz 300Mbps che funziona bebnissimo anche con pareti spesse, e che non presenterà problemi di compatibilità con gli altri router Wi-Fi. Permette di portare Internet ovunque con velocità fino a 1200 MBit/s reali, senza dover stendere cavi e senza complicazioni.

L’output massimo è calcolato sommando le velocità di 300 MBit/s per 2.4 GHz, e 867 MBit/s per la rete a 5 GHz. Mettendo i dispositivi meno esigenti, tipo gingilli smart e domotica sulla rete più lenta, e computer e smart tv sull’altra, avrai sempre la garanzia di navigare alla massima velocità possibile.

Venduto e spedito da Amazon, il Wi-Fi Range Extender di Xiaomi potrebbe attirare l’attenzione di molti acquirenti visto il corposo sconto del 55%. Per questo motivo, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima, in modo da evitare problemi con lo scorte. Anche perché mancano pochissime ore allo scadere delle Offerte di Settembre Amazon.