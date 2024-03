SCONTATISSIME su Amazon: cuffie JBL Tune 510BT a -42% di sconto!

Se stai cercando un buon paio di cuffie on-ear puoi anche smettere perché le abbiamo trovate noi per te. Solo su Amazon oggi puoi acquistare le cuffie JBL Tune 510BT con lo sconto del 42%!

L’attuale costo di mercato per questo prodotto è di 50 euro ma grazie allo sconto esclusivo le paghi solamente 28,99 euro, in questo modo risparmi oltre 20 euro, non è fantastico!

Cuffie JBL Tune 510BT: 40 ore di autonomia e ricarica rapida

Bassi per tutto il giorno: trasmetti un suono di elevata qualità dal tuo smartphone senza cavi disordinati e goditi i potenti bassi di JBL Pure Bass con le cuffie on-ear senza fili JBL. Cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, le cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale; funzione di ricarica veloce (5 min = 2h) per un piacere di ascolto illimitato.

Connessione Multipoint: passa da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attiva l’assistente vocale con il pulsante multifunzione. Tutto questo in un design leggero, comodo e pieghevole: pieghevoli, con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito, le cuffie T510BT sono comode da indossare a lungo e da portare ovunque tu vada.

Approfitta dello sconto esclusivo e acquistale ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.