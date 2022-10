Scheda Di Memoria microSDXC 128GB, ultra velocità a 21€

SanDisk Extreme Pro Scheda Di Memoria microSDXC da 128GB è perfetta per la videocamera e fotocamera, per il gimbal, o per espandere la memoria dello smartphone. Permette di scattare tantissime foto, registrare video e immortalare ricordi epici. È velocissima, perfetta per i 4K UHD, ed è pure scontata del 36%. Costa 21€ invece di 33,37€.

Feature & Caratteristiche

Questa memoria è ideale per smartphone e tablet Android, action camera, droni, gimbal e molto altro. Include una velocità di lettura fino a 190 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi.

È di Classe A2 il che significa che gode di tempi rapidissimi di lettura e scrittura; insomma è perfetta per i contenuti multimediali, ma si comporta impeccabilmente anche per l’apertura delle app coi dispositivi Android.

Inoltre è 4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30). Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X vanta temperature di funzionamento incluse tra -25°C e 85°C.