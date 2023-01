La versatilità degli iPhone è fuori discussione, anche perché sono dispositivi che possono “comunicare” con una marea di accessori di terze parti. Tra questi ce ne sono alcuni abbastanza insoliti, come questo sanificatore a raggi ultravioletti con connettore Lightning. Lo trovi a 8,99 euro su Amazon, e la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

YouWe è un sanificatore UVC veloce ed efficiente per l’uso quotidiano. Lo puoi utilizzare per qualsiasi oggetto o superficie, di qualsiasi dimensione. Ti basta inserirlo nella porta Lightning del tuo iPhone e il gioco è fatto: puntalo sugli oggetti di uso domestico come chiavi, giocattoli per bambini, occhiali da vista e da sole, tastiere, mouse, auricolari e altro ancora.

E poi non necessità di carica, cavi o batterie: è alimentato dal tuo iPhone. Un altro vantaggio è che è super compatto (75mm x 28mm x 14mm), quindi lo puoi portare comodamente nella borsa, nello zaino e addirittura in tasca.

Come detto, è munito di un connettore Lightning (dunque perfettamente compatibile con gli iPhone), ma all’occorrenza lo puoi usare anche con altri smartphone (Samsung, Google e così via). All’interno della confezione di vendita trovi infatti anche un adattatore USB-C.

Il prezzo è pazzesco: solo 8,99 euro. È vero, non sono previsti sconti o altri, ma a meno di 9 euro, c’è poco da pensarci sopra. Vero?

