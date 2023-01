SanDisk Ultra microSDXC da 256 GB con adattatore: 46% di sconto su Amazon

La scheda di memoria Sandisk Ultra 256gb MicroSDXC uhs-i ha un’enorme capacità e velocità. È ideale per aggiornare la memoria del tuo cellulare o registrare video Full HD o 4K. Può anche essere utilizzata per espandere lo spazio di archiviazione su dispositivi come la console Nintendo Switch. Questa scheda di memoria è durevole ed è resistente alla temperatura, all’acqua, agli urti e ai raggi X. Acquistala ora su Amazon a soli 34,15€ invece di 62,99€.

Con una capacità di archiviazione di 256 GB, questa scheda Sandisk Ultra MicroSD è in grado di svolgere una serie di ruoli oltre la registrazione di video o il backup dei file. Si trova al centro della gamma sotto le gamme Sandisk Extreme ed Extreme Pro. Tuttavia, è ancora il top delle prestazioni grazie alla gigantesca capacità di 256 GB.

Sandisk Ultra vanta velocità di lettura massime fino a 100 MB/s, con velocità di scrittura che raggiungono i 10 MB/s. La velocità di scrittura sequenziale minima è di 30 MB/s, mentre le velocità di lettura e scrittura sono abbastanza elevate per la registrazione Full HD o addirittura il 4K. La Sandisk Ultra 256 GB è una delle migliori schede di memoria con più spazio rispetto a molte altre schede microsd come la Micro Center 64GB.

Il design è simile alla maggior parte delle schede SD in circolazione, ma non sembra fragile come alcune delle rivali. Infatti, è resistente agli urti, all’acqua, alla temperatura e ai raggi X. A causa del suo design robusto, viene fornito con una garanzia del produttore limitata di 10 anni. Se hai bisogno di una scheda più robusta, la MicroSDXC Samsung da 128 GB è una fantastica alternativa. La scheda MicroSDXC viene fornita con l’onnipresente adattatore per l’utilizzo in una varietà di dispositivi che vanno dai laptop alle fotocamere. Può anche essere utilizzato con l’app Sandisk Memory Zone per eseguire il backup dei file e sincronizzare la memoria con l’archiviazione cloud.

Considerando la gigantesca capacità di Sandisk Ultra, rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. È ancora classificata Classe 10, che è la classe di velocità più alta possibile. Questa scheda di memoria da 256 GB si trova nel punto giusto tra prezzo e prestazioni. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

