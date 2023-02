SanDisk 256GB: tanto spazio, prestazioni elevate e prezzo TOP

La SanDisk 256 GB è una scheda microSDXC con adattatore SD, che offre prestazioni elevate e una capacità di archiviazione notevole. Con questa scheda, potrai archiviare fino a 150 ore di filmati in Full HD, oltre a foto, brani musicali, film e altri tipi di file. Ed è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon.

La SanDisk Ultra microSDHC è compatibile con smartphone e tablet Android, oltreché con molti altri dispositivi inclusi droni, fotocamere stabilizzate e webcam. Insomma, puoi utilizzarla con la maggior parte dei dispositivi mobili attuali. Con prestazioni più che adeguate, potrai trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, il che significa che potrai gestire i tuoi file in modo rapido ed efficiente.

La sigla “UHS-I” indica che la scheda è compatibile con la modalità Ultra High Speed, che consente velocità di trasferimento fino a 150 MB/s. La sigla “A1” indica che la scheda è ottimizzata per le app, offrendo un avvio più rapido e prestazioni migliori per una migliore esperienza utente con il proprio smartphone o tablet. La classe 10 significa che la scheda garantisce una velocità minima di scrittura di 10MB/s.

Una delle caratteristiche più interessanti della scheda SanDisk 256 GB è la sua compatibilità con l’app A1, che significa che è ottimizzata per le applicazioni. Ciò significa che offrirà un avvio più rapido delle app e prestazioni migliori per un’esperienza più fluida con il tuo smartphone.

Per gestire facilmente i tuoi file, puoi utilizzare l’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store. L’app ti consentirà di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono, creare copie di riserva e archiviare i file in un unico spazio. Inoltre, l’app può trasferire automaticamente i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio.

La scheda SanDisk 256 GB è anche compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0, il che significa che puoi utilizzarlo per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni o in grandi quantità. A questo prezzo, poi, difficile resistere: acquistala a 28€ e spiccioli su Amazon. E se ti scrivi a Prime, la consegna rapida e anche gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.