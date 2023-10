Samsung TV QLED 4K Smart TV 55" a 423€ IN MENO: Offerta Prime 40%

Se stai cercando il momento giusto per acquistare un nuovo televisore, oggi potrebbe essere la tua giornata fortunata. In occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon, il Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K, Smart TV 55″ è in offerta a soli 626,00€, con uno sconto del 40%! Ma attenzione: questa offerta è riservata ai clienti Prime e oggi è l’ultimo giorno per approfittare di questi sconti incredibili.

Samsung TV QLED 4K Smart TV 55″ a soli 626€ in offerta su Amazon

Processore Quantum 4K Lite : offre una qualità video ottimizzata, garantendo immagini nitide e dettagliate.

: offre una qualità video ottimizzata, garantendo immagini nitide e dettagliate. 100% volume colore con Quantum Dot : questa tecnologia cattura la luce e la trasforma in un miliardo di sfumature, offrendo colori mozzafiato e un realismo senza precedenti.

: questa tecnologia cattura la luce e la trasforma in un miliardo di sfumature, offrendo colori mozzafiato e un realismo senza precedenti. OTS Lite: un audio surround 3D che ti immerge completamente nell’azione, sincronizzato con ciò che vedi sullo schermo.

Compatibilità con Bixby, Alexa e Google Assistant : controlla il tuo televisore con la tua voce, rendendo l’esperienza ancora più fluida e intuitiva.

: controlla il tuo televisore con la tua voce, rendendo l’esperienza ancora più fluida e intuitiva. Design AirSlim : un design ultra-sottile ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

: un design ultra-sottile ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. SmartThings: un hub integrato che ti permette di controllare tutti i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV.

Se desideri un televisore di alta qualità con caratteristiche all’avanguardia, il Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K è la scelta giusta per te. E con uno sconto del 40% riservato ai clienti Prime, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa opportunità: visita Amazon oggi e approfitta di questa offerta imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.