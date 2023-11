Samsung TV QLed 4K 55" a 309€ IN MENO: usa il codice sconto eBay

Per avere una qualità visiva da lasciare senza fiato, bisogna cercare una televisione Samsung. L’offerta del giorno è la Samsung Tv QLed 4K QE55Q60CAUXZT, ora disponibile su eBay a soli 504,99€! Grazie al codice sconto NOVEDAYS, puoi approfittare di un ulteriore risparmio di 75€ su un prezzo già scontato del 29%, per un totale di 234,27€ di sconto. È un’offerta che non si può ignorare!

Samsung TV QLed 4k 55 pollici a più di 300€ in meno usando lo sconto NOVEDAYS

Questa TV da 55 pollici non è solo un semplice schermo, ma un portale verso un mondo di intrattenimento straordinario. Grazie alla tecnologia QLED, offre una gamma di colori incredibilmente vasta, con dettagli e sfumature che trasformano ogni visione in un’esperienza coinvolgente e realistica.

La risoluzione 4K Ultra HD garantisce immagini nitide e dettagliate come mai prima d’ora. Ogni scena prende vita con una chiarezza straordinaria, permettendoti di cogliere ogni minimo dettaglio, sia che tu stia guardando il tuo film preferito o la partita della tua squadra del cuore.

La Samsung QE55Q60CAUXZT non è solo una TV, ma un vero e proprio hub di intrattenimento. Grazie alle sue funzioni Smart, puoi accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti streaming, app e molto altro ancora. È l’ideale per chi desidera avere tutto a portata di mano.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, questa TV si distingue anche per il suo design elegante e moderno. Sottile e raffinata, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla tua casa.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica su eBay. Visita subito la pagina del prodotto e usa il codice NOVEDAYS per approfittare di uno sconto esclusivo. Con la Samsung Tv QLed 4K QE55Q60CAUXZT, la qualità incontra il risparmio in un’offerta imperdibile. Acquista ora e trasforma il tuo modo di guardare la TV!

