Samsung Series 7 Crystal TV in doppio sconto: RISPARMI 95€

Il mondo dell’intrattenimento si evolve continuamente e, grazie a eBay e alle imperdibili eDays, puoi essere al passo con i tempi senza svuotare il tuo portafoglio. Immagina di avere a casa tua la Samsung Series 7 Crystal UHD TV 43″ CU7170 – un gioiello della tecnologia che ridefinisce il concetto di chiarezza visiva – ora disponibile a soli 331,49€. Sì, hai letto bene. Con l’uso del codice “NOVEDAYS”, puoi beneficiare di uno straordinario sconto di 58,50€, oltre al 9% di riduzione già applicata!

Samsung Series 7 Crystal TV a soli 331,49€ grazie al doppio sconto su eBay

Questa TV non è solo un oggetto elegante per il tuo soggiorno; è una porta verso mondi ultra-dettagliati grazie alla sua risoluzione 4K UHD. Con 43 pollici di schermo dotato di tecnologia Crystal Display, ogni scena è un’esperienza immersiva, caratterizzata da colori vivaci e una nitidezza mozzafiato. L’HDR espande la gamma di colori e contrasto, assicurandoti di non perdere nemmeno il più piccolo dettaglio nelle scene scure o luminose.

Inoltre, l’innovativa funzione Crystal Processor 4K garantisce che ogni contenuto sia ottimizzato per la qualità più alta possibile. La sua connessione smart ti permette di accedere alle tue piattaforme di streaming preferite con facilità, mentre la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant rende l’esperienza ancora più fluida.

La condivisione e personalizzazione sono al centro dell’esperienza Samsung. Grazie alla Tecnologia Tap View, puoi specchiare facilmente i contenuti del tuo smartphone sul TV con un semplice tocco. E con Samsung Q-Symphony, il tuo soundbar si sincronizzerà con il TV per creare un suono armonico e avvolgente che riempie la stanza.

Questa offerta eBay non è semplicemente un affare: è l’opportunità di elevare il tuo spazio personale in un centro di intrattenimento avanzato. La Samsung Series 7 Crystal UHD TV è perfetto per cinefili, amanti dei videogiochi, e chiunque desideri vivere al meglio i grandi eventi sportivi. Con un prezzo così competitivo e le funzionalità di una TV di alta gamma, non c’è davvero tempo da perdere. Usa il codice “NOVEDAYS” e trasforma oggi il tuo modo di vivere l’home entertainment. Acquistalo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.