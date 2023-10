Samsung Odyssey G5 al MINIMO STORICO solo per i clienti Prime

La Festa delle Offerte Prime su Amazon è in pieno svolgimento, e tra le numerose offerte spicca quella del Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53). Questo gioiello tecnologico è ora disponibile a soli 219,00€, con uno sconto impressionante del 42%. E la notizia ancora migliore? Questo è il prezzo minimo storico per questo prodotto! Ma attenzione, l’offerta è riservata esclusivamente ai clienti Prime. Se sei un appassionato di gaming e stavi aspettando il momento giusto per fare il grande passo, questo è il tuo momento!

Samsung Odyssey G5 al MINIMO STORICO per i clienti Prime: soli 219€

Il Samsung Odyssey G5 non è un monitor qualsiasi. Con un display curvo di 27 pollici e una risoluzione WQHD 2K (2560×1440), offre immagini nitide e dettagliate che ti immergeranno completamente nel tuo gioco preferito. La sua curvatura 1000R è stata progettata per adattarsi alla visione umana, offrendo un’esperienza di visione confortevole e coinvolgente.

Ma non è tutto. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ti assicura una fluidità di gioco senza precedenti, eliminando qualsiasi tipo di sfarfallio o ritardo. E grazie alla tecnologia FreeSync Premium, puoi dire addio a interruzioni e tearing, garantendo una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica.

Per gli amanti dei colori vivaci, l’Odyssey G5 supporta HDR10, che offre una gamma di colori più ampia e contrasti più definiti. E se ti preoccupi della tua vista, sarai felice di sapere che questo monitor include la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Se desideri elevare la tua esperienza di gioco al livello successivo, ilSamsung Odyssey G5 è la scelta giusta per te. E con uno sconto del 42%, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa incredibile offerta riservata ai clienti Prime! Affrettati, le offerte come questa non durano a lungo. Immergiti in un mondo di gioco come mai prima d’ora e senti la differenza di un monitor di alta qualità. Acquista ora e vivi l’esperienza di gioco definitiva!

